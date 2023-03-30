Ілон Маск став найпопулярнішою людиною у Twitter. Медіа писали, що спеціально під нього створювали алгоритм

Мільярдер, власник компанії Twitter Inc. Ілон Маск став найпопулярнішою людиною в соцмережі Twitter, посунувши колишнього президента США Барака Обаму.
Як пише The Verge, на Маска зараз підписані 133 068 709 акаунтів, а на Обаму — 133 042 819.
Видання зазначає, що кількість підписників Маска різко зросла після того, як він купив Twitter Inc. Ще в червні минулого року Маск мав 100 мільйонів підписників, але після покупки компанії він почав повідомляти у своєму акаунті про різні зміни в соцмережі та запускати опитування, які впливали на важливі рішення. Наприклад, зняття бану з Дональда Трампа. Скоріше за все, така комунікація і вплинула на зростання популярності Маска у Twitter.
- У лютому ЗМІ, однак, писали, що інженери Twitter спеціально під Маска розробляли алгоритм, який штучно підвищує популярність його твітів у тисячу разів. Маск нібито погрожував звільненням інженерам, якщо вони не вирішать «проблем» поширення його твітів.
- Йому не сподобалося, що твіт Джо Байдена про підтримку команди «Філадельфія іглз» під час фінального матчу за Суперкубок з американського футболу набрав 29 млн реакцій. Твіт Маска на підтримку тієї ж команди набрав лише трохи більше за 9,1 млн реакцій.