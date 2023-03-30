США закривають один із проєктів виробництва гіперзвукової зброї. Ракета не пройшла випробувань

США планують згорнути програму створення гіперзвукової ракети повітряного базування AGM-183A корпорації Lockheed Martin. Її випробування завершилися невдало.

Про це пише Bloomberg.

«Військово-повітряні сили сьогодні не мають наміру проводити подальші закупівлі ракет AGM-183A, хоча вони проведуть два додаткові дослідні пуски для збору важливих даних», — заявив помічник міністра ВПС США із закупівель Ендрю Гантер,

Раніше цього тижня, за даними ЗМІ, відбулося невдале випробування ракети, під час якого військові втратили звʼязок із нею. Перед цим міністр ВПС США Френк Кендал, виступаючи в одному з комітетів Конгресу США, назвав невдалими останні випробування AGM-183A. Він розповів, що під час випробувань там не отримали «необхідних даних».

Однак, крім ракети від Lockheed Martin, США тестують ще декілька прототипів гіперзвукової зброї. Кендал каже, що американські військові бачать велику перспективу використання ракет від Raytheon і мають намір готувати її серійне виробництво.