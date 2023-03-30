У Китаї показали робота-гуманоїда, який працюватиме на космічних станціях

Китайці представили людиноподібного робота з назвою Taikobot, який допомагатиме тайконавтам і обслуговуватиме космічну станцію, коли на ній не буде людей.

Про це пишуть на офіційному акаунті Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації.

Робот-гуманоїд уміє навіть літати — він легкий і гнучкий. Його зріст — близько 1,7 метра, а вага — лише 25 кілограмів. Завдяки цьому зменшуються витрати на запуск, і збільшується безпека співпраці Taikobot з людиною.

Weibo / China航天

Weibo / China航天

Головними завданнями робота будуть автономне обслуговування космічної станції, допомога тайконавтам у кабіні та підготовка станції перед візитами екіпажів.