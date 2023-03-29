Дослідження: Тіла людей із психічними захворюваннями старші за свій реальний вік

Нове дослідження показало, що люди з психічними розладами мають підвищені біологічні маркери старіння.
Про це пише IFL Science.
Науковці проаналізували 168 різних продуктів метаболізму в крові 110 780 учасників дослідження. Вони повʼязали ці дані з інформацією про психічні захворювання в анамнезі.
Виявилося, що у людей із психічними захворюваннями маркери крові були гіршими, ніж очікувалося у їхньому віці. Наприклад, у людей з біполярним розладом вони показували вік приблизно на два роки старше реального.
Якщо вченим вдасться визначити механізм такого старіння, це може допомогти знайти інші способи лікування людей з психічними захворюваннями.