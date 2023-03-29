У США частину Мексиканської затоки виставлять на аукціон

Міністерство внутрішніх справ США запропонувало виставити на аукціон територію центральної та західної частини Мексиканської затоки. Її площа — понад 29 млн га, що можна порівняти з розміром Італії.

Про це пише The Guardian.

Купити територію, щоб добувати на ній нафту, зможуть американські нафтогазові компанії. Найближчими десятиліттями на ділянці планують будівництво бурових проєктів.

На цій ділянці протягом наступних 50 років можна буде видобути понад один мільярд барелів нафти, припускає Міністерство.

Рішення про аукціон ухвалили менш ніж за місяць до 13-ї річниці катастрофи на платформі Deepwater Horizon у Мексиканській затоці.

Вибух на плавучій буровій установці Deepwater Horizon компанії British Petroleum стався у квітні 2010 року. Внаслідок цього загинули 11 робітників. Сама платформа затонула, і в Мексиканську затоку потрапило близько чотирьох мільйонів барелів нафти (636 млн літрів). Розлив тривав 86 днів і став найбільшим в історії США.