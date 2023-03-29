З 1 квітня українські біженці зможуть оформити в Польщі посвідку на тимчасове проживання

Українці, які виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення росії, з 1 квітня зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі.

У Міграційній платформі EWL переконують, що така посвідка дасть українським біженцям довгострокові гарантії на легальне перебування та працевлаштування в Польщі, передає Укрінформ.

Так з 1 квітня українські біженці в Польщі, які мають польські ідентифікаційні коди щодо свого прибуття до Польщі після 24 лютого 2022 року (PESEL UKR), можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування («карта побиту»).

Згідно з дослідженням, майже половина біженців (45%) планують залишитися в Польщі — принаймні на рік або кілька років після закінчення війни.

На постійне проживання мають намір залишитися лише 6% громадян України, які прибули в Польщу після повномасштабного вторгнення.

Документи для отримання карти перебування можуть подавати громадяни України зі статусом UKR, незалежно від того, скільки часу вони перебувають у Польщі після прибуття з 24 лютого 2022 року. Проте отримати посвідку можуть тільки ті громадяни України, хто офіційно працевлаштований в Польщі, хто виконує в Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники сектора IT тощо), а також українці, які відкрили там підприємницьку діяльність.

Громадянам України, які не відповідають цим критеріям, польський закон про підтримку українців гарантує легальне перебування в Польщі до 23 серпня 2023 року. Зміни до закону не передбачають можливість отримати карту перебування тим громадянам України, які ведуть бізнес в Україні або працюють дистанційно в Україні, але перебувають у Польщі.

Ті українці, хто перебував на території Польщі до 24 лютого 2022 року, можуть подавати документи на отримання карти перебування на стандартних засадах (робота, навчання, ведення бізнесу, воззʼєднання сімʼї).

«Наразі 82% українських біженців знайшли роботу в Польщі, влаштували дітей у садки, школи та університети, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Тому після закінчення війни вони можуть певний час залишатися в Польщі, щоби завершити свої справи, якщо вони навіть вирішили повернутися в Україну», — зазначила керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Дозвіл на тимчасове перебування (карта побиту) дає українським біженцям доступ до польського ринку праці на термін видачі посвідки (максимально до 3 років), можливість міняти роботодавця без необхідності отримання нової карти побиту, а також вільного переміщення до інших країн Європи. Відмовити або затримати видачу карти побиту можуть у разі, якщо громадянин України неправильно заповнив анкету чи подав неповний пакет документів. Наразі відсутня можливість подачі документів онлайн.

За приблизними даними, у Польщі на сьогодні може перебувати до трьох мільйонів громадян України, приблизно мільйон з яких прибули після 24 лютого минулого року.