Померла відома українська гімнастка та тренерка Альбіна Дерюгіна

У віці 91 року померла одна із засновниць художньої гімнастики в Україні, заслужена тренерка Альбіна Дерюгіна. Вона також мала звання Герой України.

Про це пише Національний олімпійський комітет України.

«Альбіна Дерюгіна прийшла в художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України», — розповіли там.

За роки своєї роботи Альбіна Дерюгіна виховала багатьох призерів та переможців Олімпійських ігор, Чемпіонатів світу та Європи. У Києві вона разом із донькою Іриною Дерюгіною заснували відому школу художньої гімнастики «Школа Дерюгіних».