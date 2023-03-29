Adidas просить владу США втрутитися і не дозволити руху BLM зобразити три смуги на своєму логотипі

Компанія Adidas звернулася до Управління з товарних знаків США з проханням відхилити запит на новий логотип від руху Black Lives Matter. Там кажуть, що зображення трьох смуг на логотипі можуть ввести людей в оману.
Про це пише The Guardian.
На думку компанії, дизайн логотипу BLM із трьома жовтими смугами створить певну плутанину із товарами від Adidas. Там також хочуть, що BLM не використовували цей знак на своєму фірмовому одязі.
В Adidas наголосили, що використовують свій логотип з 1952 року, і відтоді він отримав «міжнародну популярність та величезне суспільне визнання».
Adidas подала понад 90 позовів і підписала понад 200 угод про врегулювання, повʼязаних із товарним знаком із трьома смугами.
- У червні 2019 року Європейський суд юстиції відмовився визнати логотип виробника спортивного одягу Adidas — трикутник з трьох косих паралельних смуг — як захищену європейським законодавством торгову марку. Цей позов став одним з елементів протистояння німецької марки Adidas і бельгійської Shoe Branding Europe BVBA, у якому Adidas намагався домогтися через суд зміни логотипу BVBA — двох паралельних косих смуг, під приводом того, що він занадто нагадує фірмовий знак німецької компанії.