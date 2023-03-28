У Великій Британії на честь 25-річчя «Гаррі Поттера і філософського каменя» випустили монету з Гоґвортсом

Королівський монетний двір Великої Британії на честь 25-річчя першого видання книги Джоан Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь» випустив різні номінали монети з Гоґвортсом.

Про це повідомляє BBC.

The Royal Mint

Деякі монети мають «приховану функцію» — під певним кутом на них можна побачити блискавку та число «25».

Ціна монети з Гоґвортсом залежить від матеріалу — від £11 (близько 500 грн) за звичайну металеву до £5 215 (близько 237 тис. грн) за золоту.