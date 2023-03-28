У Великій Британії на честь 25-річчя «Гаррі Поттера і філософського каменя» випустили монету з Гоґвортсом

Королівський монетний двір Великої Британії на честь 25-річчя першого видання книги Джоан Роулінг «Гаррі Поттер та філософський камінь» випустив різні номінали монети з Гоґвортсом.
Про це повідомляє BBC.
Деякі монети мають «приховану функцію» — під певним кутом на них можна побачити блискавку та число «25».
Ціна монети з Гоґвортсом залежить від матеріалу — від £11 (близько 500 грн) за звичайну металеву до £5 215 (близько 237 тис. грн) за золоту.
- Це остання монета серії. До цього вийшли монети з Гаррі Поттером, поїздом «Кінгс-Крос» та професором Дамблдором. На перших двох монетах зображений портрет королеви Єлизавети II, а на двох останніх — короля Чарльза III.