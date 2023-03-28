Фільм Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового Місяця» вийде у прокат 20 жовтня

Премʼєра фільму Мартіна Скорсезе Killers of the Flower Moon («Вбивці квіткового місяця») відбудеться 6 жовтня в обмеженому прокаті, а загальний реліз запланований на 20 жовтня. Це уперше стрічка виробництва Apple вийде в кінотеатрах швидше, ніж онлайн.

«Вбивці квіткового Місяця» — це адаптація однойменної документальної книги Девіда Ґренна, виданої у 2017 році. Стрічка розповість про розслідування ФБР у 1920-х роках в індіанському поселенні Осадж, де було відкрито родовище нафти, що збагатило місцевих жителів, які пізніше загинули. Мартін Скорсезе виступає не тільки режисером, але й співсценаристом фільму разом з Еріком Ротом («Дюна», «Манк»).

Бюджет «Вбивці квіткового Місяця» перевищує $180 мільйонів.

Головні ролі у стрічці зіграють Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро, а також Лілі Гладстон, Джессі Племонс, Кара Джейд Маєрс, Джоан Коллінз, Джилліан Діон і Танту Кардинал.

Джерела The Variety повідомляють, що премʼєра стрічки відбудеться на цьогорічному Каннському кінофестивалі, який розпочнеться 16 травня.