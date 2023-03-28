На Хмельниччині перекинувся автобус «Варшава — Одеса» із 25 пасажирами. Є поранені

У Хмельницькій області, поблизу міста Волочиськ перекинувся автобус «Варшава — Одеса» з 25 пасажирами. Це сталося 28 березня близько 8-ї ранку на трасі М-30, повідомили у поліції.

Пресслужба ДСНС

Пресслужба ДСНС

Трьох пасажирів госпіталізували до реанімації Волочиської лікарні. Інших розмістили в травматологічному та хірургічному відділеннях.

Серед 25 пасажирів автобуса було пʼятеро дітей. Усіх їх доставили до лікарні, двох відпустили після обстеження. Трьох госпіталізували. Одна з постраждалих, 17-річна одеситка, зламала ногу. У двох інших дітей попередньо діагностували забої.

Станом на 18:00 загальна кількість постраждалих поки що невідома. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП. Попередньо відомо, що 36-річний водій не впорався з керуванням і зʼїхав у кювет, після чого автобус перекинувся.