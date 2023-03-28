Уродженець Пакистану Хамза Юсуф став главою уряду Шотландії

Хамза Юсуф став першим міністром Шотландії. За це 28 березня проголосував шотландський парламент, пише BBC.
37-річний Юсуф став шостим главою уряду та першим представником етнічної меншини на цій посаді. Він також є наймолодшим першим міністром і першим мусульманином, який очолив шотландський уряд.
Кандидатуру Юсуфа підтримали 64 члени Шотландської національної партії і сім представників Партії зелених. Обидві ці партії мають угоду про розподіл влади в 129-місному парламенті.
Усі депутати від Консервативної партії проголосували за Дугласа Росса, 22 члени Лейбористської партії — за Анаса Сарвара, а четверо ліберал-демократів підтримали Алекса Коула-Гамільтона.
У своєму виступі новообраний перший міністр пообіцяв, що Шотландія й надалі залишатиметься позитивним, прогресивним голосом на світовій арені.
- 15 лютого 2023 року лідерка Шотландської національної партії та попередня глава уряду Шотландії Нікола Стерджен оголосила про відставку. Вона стала першим міністром, який працював найдовше, і першою жінкою на такій посаді.