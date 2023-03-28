Уродженець Пакистану Хамза Юсуф став главою уряду Шотландії

Хамза Юсуф став першим міністром Шотландії. За це 28 березня проголосував шотландський парламент, пише BBC.

37-річний Юсуф став шостим главою уряду та першим представником етнічної меншини на цій посаді. Він також є наймолодшим першим міністром і першим мусульманином, який очолив шотландський уряд.

Кандидатуру Юсуфа підтримали 64 члени Шотландської національної партії і сім представників Партії зелених. Обидві ці партії мають угоду про розподіл влади в 129-місному парламенті.

Усі депутати від Консервативної партії проголосували за Дугласа Росса, 22 члени Лейбористської партії — за Анаса Сарвара, а четверо ліберал-демократів підтримали Алекса Коула-Гамільтона.

У своєму виступі новообраний перший міністр пообіцяв, що Шотландія й надалі залишатиметься позитивним, прогресивним голосом на світовій арені.