В Україні різко погіршується погода, у більшості областей буде дощ із мокрим снігом

У більшості північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях буде дощ та мокрий сніг, у західних областях — помірний мокрий сніг, а в південній частині та на Лівобережжі — дощ. У Київській області буде значний дощ та мокрий сніг.

Про це 28 березня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

У західній частині на дорогах місцями ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу.

Температура в західній частині від -2 °С до +3 °С, у східних та південно-східних областях +10...+15 °С, на решті території +7...+12 °С із поступовим зниженням до +5 °С.

У Київській області буде значний дощ та мокрий сніг. Температура по області +7...+12 °С, у Києві +8...+10 °С, потім потеплішає до +5 °С по області та +3 °С у Києві.

Через сильний вітер в Одеській області була тимчасово знеструмлена високовольтна лінія, що живить Київський та Малиновський райони міста Одеси.