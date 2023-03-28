Росія вночі атакувала Україну дронами, майже всі вдалося збити

Росія в ніч на 28 березня запустила по Україні 15 іранських дронів, 14 із них вдалося збити. Про це повідомив Генеральний штаб.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що в повітряному просторі столиці збили 12 дронів. Також відомо про падіння уламків дрона у Святошинському районі Києва на нежитлову будівлю, обійшлося без жертв.

Також один з іранських дронів уночі влучив по приватному підприємству у Дніпрі, почалась пожежа, вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів. Люди не постраждали. Ще два дрони над областю вдалося збити.

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Один безпілотник збили в Чернігівській області.