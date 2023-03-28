У Києві пролунали вибухи в двох районах — попередньо, потерпілих немає

Уночі 27 березня в столиці пролунало кілька вибухів в Оболонському та Святошинському районах.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко о 23:49.
«Всі служби слідують на місце. Подробиці — згодом», — написав Кличко.
За його словами, у Святошинському районі палає приміщення магазину.
За попередніми даними міського голови, постраждалих немає. Пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі, що зайнялася після вибуху.
Тим часом у столиці продовжує роботу ППО.
- В ОВА закликали не нехтувати сигналом повітряної тривоги та в жодному разі не фіксувати роботу українських захисників. Повітряна тривога в Києві та області розпочалася невдовзі після 22 години.