За 50 км від фронту продовжує роботу великий металургійний завод ― у яких умовах? Провідні світові медіа про війну 27 березня

Про те, як в умовах повномасштабної війни працює металургійний завод, розповідає американська медіакомпанія ABC: її кореспонденти побували на «Запоріжсталі». Завод, від якого до лінії фронту близько 50 кілометрів, продовжує працювати, хоча через проблеми зі збутом продукції та постачанням сировини і змушений був відправити у відпустку третину зі своїх 10 тисяч робітників. Ті ж, хто продовжив працювати, у разі повітряної тривоги мають швидко сховатися в одному з 16 розміщених на території підприємства бомбосховищ. Хоча на ділі так роблять не всі, тож процес виплавки сталі на час повітряних тривог не зупиняється.

На відміну від багатьох інших українських промислових підприємств, обʼєкти «Запоріжсталі» ворожі ракети чи дрони не обстрілювали. Найбільших проблем йому завдали відключення електроенергії наприкінці минулого й на початку цього року, а також зміна логістики. Раніше 90% виробленого металу транспортували до замовників морем: так значно дешевше. Через блокування росією морських шляхів поки що металургам доводиться використовувати для цих потреб залізницю. Це довше: якщо раніше клієнтам доводилось чекати на замовлення близько двох місяців, то зараз не менше трьох. А також це дорожче. Як наслідок, бізнес у половині з 60 країн, куди «Запоріжсталь» постачала свою продукцію до повномасштабного вторгнення, довелося тимчасово згорнути. Зараз підприємство відмовилось від ринків країн півночі Африки та Близького Сходу, зосередившись на країнах Західної Європи та Північної Америки, куди простіше довезти вантаж через порти Польщі.

До повномасштабної війни металургія становила третину від українського експорту. Зараз у компанії-власнику «Запоріжсталі» — «Метінвесті» сподіваються, що ця пропорція повернеться, щойно росіяни розблокують українські морські шляхи. А близько 20 тисяч металургів «Метінвесту» сподіваються, що росіяни підуть і з Маріуполя. Торік металурги залишили місто, де працювали на «Азовсталі» та ММК ім. Ілліча, щоб продовжити працювати на інших підприємствах холдингу.

Aljazeera

Комікс про історію російсько-українського протистояння вийшов на сайті арабського телеканалу Al Jazeera. Написаний Данилом Галавешкою й намальований за допомогою штучного інтелекту MindJourney, комікс спростовує вигідні росії тези, що це «путінська війна». Матеріал доводить, що Україна була обʼєктом російських атак сотні років ― наприклад, значну частину українських земель наприкінці XVIII століття анексувала російська імператриця Катерина. А тепер, враховуючи, що одну зі сторін у війні підтримують США, а другу, фактично, Китай ― «ставки не можуть бути вищими».

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