Суддю Баришівського райсуду Київщини засудили до 8,5 року. Він хотів отримати хабар за справу

Вищий антикорупційний суд засудив суддю Баришівського районного суду Київської області Олександра Лисюка до 8,5 року позбавлення волі за хабарництво.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У 2017 році СБУ виявила, що суддя вимагав від місцевого жителя 2,5 тис. доларів і пів мільйона гривень. За цю суму посадовець обіцяв чоловіку позитивне рішення у судових справах щодо стягнення боргових зобовʼязань.

Правоохоронці затримали очільника суду під час передачі йому першої частини хабаря.

Крім тюремного строку, судді заборонили обіймати посади в органах державної влади упродовж пʼяти років. Також у нього конфіскували все майно.

Згідно з законодавством, фігурант може оскаржити вирок протягом 30 днів з дня його проголошення. Для цього необхідно подати апеляцію через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.