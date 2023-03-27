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Канада запровадила десятий пакет санкцій проти Ірану

Автор:
Анна Холоднова
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Канада запровадила додаткові санкції проти Ірану.

У списку обмежень опинилися вісім людей і дві організації, зокрема, високопосадовці «Корпусу вартових ісламської революції» і правоохоронних сил Ірану — вони потрапили під санкції за порушення прав людини в країні. Також у списку — високопосадовці, які займаються виробництвом безпілотників і балістичних ракет в Ірані.

Зокрема під санкціями Канади опинилися:

  • Хасан Хасанзаде — командувач сил «Корпусу вартових ісламської революції» у Тегерані;
  • Голамгоссейн Мохаммаді Асл — командувач сил «Корпусу вартових ісламської революції» у провінції Ардебіль;
  • Аббас Нілфорушан — заступник командувача Оперативного командування «Корпусу вартових ісламської революції»;
  • Аббас-Алі Мохаммадіан — начальник поліції Тегерану;
  • Гассем Дамавандян — старший виконавчий директор Qods Aviation Industries;
  • Надер Хун Сіаваш — директор організації аерокосмічної промисловості;
  • Imen Sanat Zaman Fara — компанія, яка займається виробництвом обладнання для силових структур;
  • Ravin Academy — навчальний заклад, який спеціалізується на кібербезпеці.