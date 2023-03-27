Канада запровадила десятий пакет санкцій проти Ірану

Канада запровадила додаткові санкції проти Ірану.

У списку обмежень опинилися вісім людей і дві організації, зокрема, високопосадовці «Корпусу вартових ісламської революції» і правоохоронних сил Ірану — вони потрапили під санкції за порушення прав людини в країні. Також у списку — високопосадовці, які займаються виробництвом безпілотників і балістичних ракет в Ірані.

Зокрема під санкціями Канади опинилися: