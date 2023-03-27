КМДА ініціює припинення договору з орендарем землі на Володимирському узвозі

Київська міська державна адміністрація ініціює розірвання договору з орендарем земельних ділянок під «мостом Кличка».

Про це йдеться на сайті КМДА.

Йдеться про дві ділянки, які розташовані на схилах Дніпра Центрального історичного ареалу столиці — на Володимирському узвозі (будинки № 4 і № 6).

«Обидві ділянки належать до зони охорони памʼятки ландшафту і історії місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро». Одна з ділянок також належить до буферної зони обʼєкта всесвітньої спадщини «Київ: Собор святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра». Нова забудова на цих ділянках неприпустима і категорично заборонена», — пояснив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Попри це компанії вдалося добитися дозволу суду на отримання містобудівних умов та обмежень.

«Абсурдним є те, що до справи долучено виконавчу службу. Її співробітники також вимагають виконання рішення суду, в якому абсолютно не враховано особливість згаданих ділянок і заборону на них будь-яких будівельних робіт. Один з виходів із ситуації — припинення користування орендарем земельною ділянкою у звʼязку з наміром порушити умови користування ділянкою», — додав головний архітектор міста Олександр Свистунов.

КМДА не уточнює, про яку компанію йдеться, але у 2020 році Шостий апеляційний адміністративний суд зобовʼязав Департамент містобудування та архітектури КМДА надати ТОВ «Етрекс» містобудівні умови та обмеження для проєктування готельного комплексу з громадськими приміщеннями на Володимирському узвозі, 6.

Цю ділянку компанія отримала в оренду на підставі рішення Київради від 2003 року. Також в оренді компанії перебуває ділянка площею 0,22 га по вул. Володимирський узвіз, 4.