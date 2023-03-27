В Офісі президента відреагували на експлуатацію військової тематики в маркетингу

Офіс президента провів зустріч з Держпродспоживслужбою та Українським офісом інтелектуальної власності й інновацій, аби вирішити проблему неетичного використання символіки ЗСУ в рекламі та торгівельних марках.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Андрій Смирнов.

Сторони домовилися запустити в обох структурах гарячу лінію, яка реагуватиме на подібні випадки.

Також почали готувати зміни до законів, що допоможе ефективно реагувати на такого штибу маркетинг і посилити відповідальність за рекламу й назви торгових марок, які порушують норми суспільної моралі.

«Обуренню немає меж, коли читаєш про пропозицію епіляції на фоні наших військових та під гаслами допомоги ЗСУ, або коли зустрічаєш різні напої, в тому числі алкогольні, в найменуванні яких використовуються назви міст України, історія яких сповнена не тільки героїзму, а й трагедії», — наголосив Смирнов.

Торгові марки часто експлуатують військову тематику. Наприклад, на полицях магазину можна побачити ковбасу «Смерть москаля», комбучу «Героїчна Буча», сосиски «Патрончики», насіння редиски «Азовсталь», пиво «Герої не вмирають» та іншу продукцію.

А от компанія «Брусилівські ковбаси» після початку повномасштабного вторгнення перейменувала Московську ковбасу на «ЗСУ. Застільна. Смачна. Українська».