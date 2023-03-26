Збірна України з футболу програла збірній Англії у відборі на Чемпіонат Європи 2024 року

Збірна України з футболу програла збірній Англії з рахунком 2:0. Це був перший матч української команди у відборі на Чемпіонат Європи 2024 року.
На 37 хвилині матчу Гаррі Кейн забив перший гол. За три хвилини Сака відправив мʼяч у дальній кут воріт. Решта першого тайму була без голів.
У другому таймі Соболь змінив Миколенка, Циганков — Мудрика, а Буяльський — Караваєва. На 74 хвилині Довбик замінив на полі Яремчука, а на 90-й Коноплянка замінив Степаненка, арбітр додав до основного часу 3 хвилини.
Однак ані ця заміна, ані додатковий час не допомогли збірній Україні забити. Голів у збірній Англії у другому таймі теж не було. Матч завершився з рахунком 2:0.
- Англія вийшла на перше місце у турнірній таблиці. Другою йде Північна Македонія. Саме проти неї у гостях Україна гратиме наступний матч кваліфікації Євро-2024 — це станеться 16 червня.