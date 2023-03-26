Міноборони росії розповіло свою версію падіння безпілотника у Тульській області рф

У центральній частині росії, у місті Кіреєвськ Тульської області вдень 26 березня стався вибух. Про це повідомила низка російських ЗМІ.

На місці утворилася вирва діаметром 15 м та глибиною 5 м, постраждали троє людей, пошкоджені девʼять будинків.

У Міноборони рф заявили, що «київський режим» атакував росію безпілотником Ту-141 «Стриж» в ударному виконанні. Це розвідувальні апарати радянського виробництва з реактивним двигуном.

Далі Міноборони рф перерахувало ППО на тому напрямку: начебто там працюють зенітні ракетні комплекси «С-300», «Панцир-С1», а також комплекси радіоелектронної боротьби «Поле-21». І саме «Поле-21», запевняє російське відомство, вразило ударний український дрон і пошкодило систему навігації. Через це нібито безпілотник упав на Кіреєвськ у Тульській області.