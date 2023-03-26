У Венеції розшукують чоловіка, який стрибнув у канал із триповерхового будинку

Італійські правоохоронці розшукують чоловіка, який стрибнув із триповерхового будинку в канал у Венеції.
Про це пише CNN.
Мер Венеції Луїджі Бруньяро написав у Twitter, що порушнику необхідно «свідоцтво про дурість і багато стусанів», а також опублікував відео стрибка, яке стало вірусним у соцмережах.
За словами мера, екстремала, а також людину, яка зняла стрибок на відео, треба арештувати. Нині поліція зʼясовує, як чоловік зміг потрапити в житловий будинок і вилізти на дах.
Бруньяро закликав допомогти ідентифікувати людину, яку він назвав туристом, але не лайкати відео в соціальних мережах.
«Вони роблять ці дурниці в соціальних мережах заради лайків. Ми будемо використовувати закон, щоб притягнути його до відповідальності», — наголосив Луїджі Бруньяро.
- Влітку 2022 року у Венеції двоє туристів займалися серфінгом на Гранд-каналі. Луїджі Бруньяро опублікував у Twitter відео з серфінгістами, назвавши їх «двома зухвалими ідіотами, які знущаються над містом». Він запропонував безкоштовну вечерю кожному, хто зможе впізнати цих людей. Порушників оштрафували і вигнали з міста.