У Венеції розшукують чоловіка, який стрибнув у канал із триповерхового будинку

Італійські правоохоронці розшукують чоловіка, який стрибнув із триповерхового будинку в канал у Венеції.

Про це пише CNN.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро написав у Twitter, що порушнику необхідно «свідоцтво про дурість і багато стусанів», а також опублікував відео стрибка, яке стало вірусним у соцмережах.

За словами мера, екстремала, а також людину, яка зняла стрибок на відео, треба арештувати. Нині поліція зʼясовує, як чоловік зміг потрапити в житловий будинок і вилізти на дах.

Бруньяро закликав допомогти ідентифікувати людину, яку він назвав туристом, але не лайкати відео в соціальних мережах.

«Вони роблять ці дурниці в соціальних мережах заради лайків. Ми будемо використовувати закон, щоб притягнути його до відповідальності», — наголосив Луїджі Бруньяро.