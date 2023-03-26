Петиція про започаткування Дня вшанування захисників Маріуполя набрала необхідну кількість голосів. Тепер її розгляне Зеленський

Петиція про запровадження Дня вшанування захисників Маріуполя на сайті Офісу президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Володимир Зеленський.

Про це повідомляється на сайті ОП.

Ініціатором петиції стала дружина одного з командирів оборонців Маріуполя Дениса «Редіса» Прокопенка Катерина. Вона зареєструвала петицію 23 березня.

Жінка зазначила, що оборона міста дала змогу Україні виграти час, перегрупувати війська, отримати західне озброєння, мобілізувати резерви та не дати росіянам розвинути успіх на інших ділянках фронту.

Оборону за наказом президента завершили 20 травня — саме цей день пропонують зробити Днем вшанування захисників Маріуполя.