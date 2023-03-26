Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур Парфенону

Ватикан передав Греції три фрагменти скульптур Парфенону як «жест дружби». Це рішення Папа Римський Франциск ухвалив ще в 2022 році.

Про це пише BBC.

Один із цих фрагментів має форму кінської голови, другий — бородатого чоловіка, а третій — голови хлопчика. У Греції вважають, що такий крок спонукає й інші держави, які мають скульптури Парфенону, віддати їх.

До наших днів дійшли близько 50% оригінальних скульптур Парфенону, і майже половина з них перебуває в Британському музеї.

«Сьогоднішня церемонія, подібно до жесту уряду Сицилії та Італійської Республіки кілька місяців тому, показує шлях, яким ми можемо йти, яким може йти кожен, щоб цілісність Парфенону була відновлена», — заявила міністр культури Греції Лінда Мендоні.

Парфенон був головним храмом Афінського акрополя, присвячений богині Афіні Парфенос, покровительці міста та всієї Аттики. Це одна з найвизначніших памʼяток давньогрецького мистецтва, його збудували до 438 року до нашої ери. Але споруда була серйозно знищена в XVII cтолітті під час війни з Туреччиною, а на початку XIX століття британський посол в Османській імперії вивіз до Лондону частину скульптур.