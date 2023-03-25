Міноборони закликає до інформаційної тиші в питанні контрнаступу ЗСУ

Українцям слід дотримуватись режиму «інформаційної тиші» та не поширювати інформацію про можливий контрнаступ Сил оборони. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення вдалося реалізувати, коли зона бойових дій була закрита для доступу будь-кого, крім військових.

«Не треба в ефірах питати експертів, а як же там контрнаступ, не треба писати блоги на цю тему і пости, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани нашої армії. У нас один стратегічний план — звільнити всі наші території. А деталі — то вже військова таємниця», — пише Маляр.

Вона зауважила, що тиша дала військовим можливість виграти час і виконати свою роботу.

«Я нагадаю, що стратегічні військові плани та задуми мають право оприлюднювати три особи в цій державі: верховний головнокомандувач (президент), міністр оборони, головнокомандувач. Усі інші — лише цитувати», — наголосила вона.