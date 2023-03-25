«Укренерго» закликає українців не долучатися до акції «Година Землі». Це може нашкодити енергосистемі

У Національній енергетичній компанії «Укренерго» закликають українців не долучатися до «Години Землі», бо це може нашкодити енергосистемі. Річ у тім, що кількість виробленої електроенергії має відповідати кількості спожитої, а одночасне вимкнення світла на годину дестабілізує цей процес.

У компанії зауважили, що, на щастя, українці в попередні роки не дуже підтримували цю ініціативу, яка насправді шкідлива і призводить до додаткової роботи диспетчерів.

«Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації — іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть у мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім включення — це зайве навантаження, яке не піде на користь надійності енергосистеми», — пояснили в «Укренерго».