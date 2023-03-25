«Південь» пояснив помилкове повідомлення Генштабу про відхід росіян із Нової Каховки

Керівниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що російські сили в Новій Каховці на Херсонщині здійснили ротацію сил, а не вийшли з населеного пункту, як повідомлялося раніше.

Про це вона сказала в етері єдиного телемарафону.

«Інколи бажане видається за дійсне. Спочатку це була масова ротація, яка спровокувала розуміння, що війська пакуються й виходять. Але вийшли одні підрозділи, і зайшли інші», — сказала Гуменюк.

За її словами, це проводиться доволі часто в населених пунктах, які прилягають до лівого берега Дніпра.

Попри це, за словами Гуменюк, на Херсонщині фіксують ознаки підготовки до чергового «жесту доброї волі» росіян.

«Ознаки є, тому що навіть жителі Херсонщини — як правобережної, так і лівобережної — чітко знають таку «народну прикмету»: коли окупанти починають перевдягатися в цивільне, дуже ретельно пакувати все награбоване і відсилати в обмін на постачання боєприпасів «за поребрик» своє майно, — це, як правило, підготовка до тих самих жестів», — сказала Наталя Гуменюк.