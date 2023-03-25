Війська росії почали активніше застосовувати керовані авіабомби — для України це виклик

Війська росії почали активніше застосовувати для ударів по українських об’єктах керовані авіабомби — для України це виклик, оскільки у ворога їх багато, а їхня переробка дешевша і швидша.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як приклад він навів 500-кілограмові радянські бомби ФАБ-500. Окупанти можуть робити їх керованими, встановлюючи на них крила і примітивну навігацію. Перероблені бомби здатні планувати на відстань 50 і більше кілометрів, тому ворожій авіації не потрібно підлітати до кордону і наражати себе на небезпеку.

«Це набагато дешевше для росіян, ніж виготовляти в умовах санкцій і застосовувати проти українців дуже коштовні ракети», — пояснив Ігнат.