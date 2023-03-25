Зеленський скептично ставиться до «мирного плану» від Китаю. Він хоче говорити з Сі Цзіньпіном, але зворотного сигналу не отримав

Президент України Володимир Зеленський заявив, що скептично ставиться до запропонованого Китаєм так званого мирного плану, який включає 12 пунктів і закликає Україну до переговорів із росією.

Про це він заявив в інтервʼю японському виданню Yomiuri Shimbun.

Зеленський сказав, що без повного виводу військ росії з України ніяких переговорів не може бути. Повага до суверенітету і територіальної цілісності повинна стояти на першому місці.

Він розповів, що не отримав від Китаю пропозиції бути посередником і не отримував пропозиції зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, хоча українська сторона через дипломатичні канали давала прямі сигнали.