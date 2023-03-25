Україна в ніч на 26 березня перейде на літній час

У ніч з 25 на 26 березня Україна перейде на літній час — тобто на годину вперед.
Як і зазвичай, в останню неділю березня українці о 03:00 «переведуть стрілки» годинників на 04:00.
Запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Зокрема, у ЄС годинники також переводять у кінці березня та наприкінці жовтня (зимній час). Це робиться відповідно до біологічного часу та заради економії електроенергії.
- Перехід на літній і зимовий час регламентується постановою Кабінету міністрів, ухваленою в 1996 році. До переходу на зимовий час у жовтні українці будуть жити в часовому поясі UTC +3 (доведеться вставати на годину раніше). У 2021 році в Україні пропонували відмовитися від практики переведення стрілок кожні півроку, проте Верховна Рада не підтримала законопроєкт.
- Зараз близько 60 країн у всьому світі продовжують щорічно переводити годинники на годину вперед і назад. Більшість із них — у Європі. А в деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Мексиці та Австралії, годинники переводять не на всій території.