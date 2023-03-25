Зеленський: Україна поки що не може почати контрнаступ — не вистачає техніки й боєприпасів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили поки що не можуть почати контрнаступ, оскільки бракує техніки та боєприпасів.
Про це він заявив в інтерв’ю японському виданню Yomiuri Shimbun, яке записувалося 23 березня.
«Ми чекаємо на надходження боєприпасів від наших партнерів. Ми поки що не можемо розпочати [контрнаступ]. Ми не можемо їх [військових] відправити за таких умов», — сказав президент, додавши, що російські сили щодня вистрілюють утричі більше боєприпасів, ніж ЗСУ.
Зеленський знову наголосив на тому, що Україні потрібна додаткова підтримка від союзників, у тому числі потрібно більше боєприпасів та західні винищувачі.
- Напередодні в Головному управлінні розвідки України заявили, що анонсований «великий» російський наступ виявився дуже переоціненим — ворог не досягнув значних успіхів на полі бою. Представник ГУР Вадим Скібіцький каже, що через погане планування росіянам не вдається навіть виконати свою єдину мету — вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 24 березня повідомив, що українським військам вдається стабілізувати ситуацію на найбільш складному напрямку — Бахмутському.