Bloomberg: росія шукає на війну проти України ще 400 тисяч контрактників, але це нереально

Російське керівництво прагне в цьому році набрати до війська ще 400 тисяч контрактників для війни проти України, але деякі офіційні особи рф вважають це нереальним. Приблизно таку кількість військових налічували сили вторгнення 24 лютого 2022 року, більшість з яких були професійними контрактниками.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з планами Кремля.

Керівництво рф побоюється, що нова мобілізація буде політично непопулярною, тому робить ставку на широку агітаційну та вербувальну кампанію, яка вже розпочалась. Регіони отримали квоти на набір та розсилають потенційним добровольцям повістки, а у військкоматах їм пропонують підписати контракт. Влада розраховує на ветеранів та жителів сіл.

Також джерела кажуть, що поки що Кремль відмовляється від планів подальшого наступу на українські землі цієї весни, після того як не зміг досягти суттєвих успіхів на полі бою. Окупанти зосереджуються на підготовці до стримування майбутнього контрнаступу ЗСУ.