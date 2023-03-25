У віці 94 років помер співзасновник Intel Гордон Мур

На Гаваях (США) у віці 94 років помер американський бізнесмен, інженер та співзасновник компанії Intel Гордон Мур. У пресрелізі компанії сказано, що він пішов з життя 24 березня «в колі родини у своєму будинку».

У 1957 році Гордон Мур став одним із засновників компанії Fairchild Semiconductor, що першою у світі створила інтегральну схему, придатну для масового виробництва. У 1965 році Мур сформулював так званий закон Мура, за яким кількість транзисторів на кристалі інтегральної мікросхеми подвоюється кожні 24 місяці.

У 1968 році Гордон Мур і Роберт Нойс заснували компанію NM Electronics, яка пізніше була перейменована на Intel і стала найбільшим у світі виробником напівпровідникових елементів та пристроїв для компʼютерної техніки. Мур пропрацював в Intel 38 років, до 2006 року, обіймаючи посади виконавчого президента, CEO та голови ради директорів.

Останні роки життя Мур присвятив благодійності. У 2023 році Forbes оцінював статки Мура як $7,2 мільярда.