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Зеленський утворив у Луганській області три військові адміністрації

Автор:
Анна Холоднова
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Президент Володимир Зеленський своїм указом заснував три військові адміністрації в Луганській області. А саме:

  • Гірську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;
  • Попаснянську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;
  • Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.

Вони діятимуть замість військово-цивільних адміністрацій. Зараз усі три населені пункти тимчасово перебувають під окупацією росіян.