Зеленський утворив у Луганській області три військові адміністрації

Президент Володимир Зеленський своїм указом заснував три військові адміністрації в Луганській області. А саме:
- Гірську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;
- Попаснянську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;
- Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області.
Вони діятимуть замість військово-цивільних адміністрацій. Зараз усі три населені пункти тимчасово перебувають під окупацією росіян.