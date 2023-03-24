США атакували іранські обʼєкти в Сирії. Це відповідь на загибель американського підрядника

Пентагон заявив про кілька «точних» авіаударів по іранських цілях у східній Сирії після атаки безпілотника на базу США, унаслідок якої загинув американський підрядник. Проіранські сили втратили 11 людей.

Про це пише Центральне командування США.

23 березня на базі коаліції на північному сході Сирії через удар безпілотника-камікадзе, який, за даними Пентагону, був іранського походження, загинув підрядник. Поранення дістали шестеро американців, зокрема пʼятеро військових.