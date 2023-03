Лана Дель Рей випустила новий альбом. Ключовою темою стала сімʼя

Американська співачка Лана Дель Рей випустила девʼятий альбом — Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Він містить 16 треків, перший з яких співачка присвятила своїй сім’ї.

Ключовою темою нової роботи Дель Рей стала сімʼя, а сам альбом вона готувала близько року. У своїй роботі вона переживає горе, самотність і розбите серце, а трек Kintsugi розповідає про досвід втрати близької людини.

У пісні Margaret Дель Рей співає про те, як її друг і продюсер Джек Антонофф зустрів свою наречену Маргарет Куеллі.

«Коли я починала роботу над цим альбомом, була дуже схвильована, тому що на старті я працювала з Майком Ермосою, оператором, який, наскільки я знав, не був музикантом. Щонеділі вранці він лежав і грав на гітарі. Одного дня мені здалося, що було б чудово записати цю музику, і я стала наспівувати під його гру. За пʼять місяців я пішла в студію з хлопцями, які писали музику разом з Weyes Blood, Father John Misty та Pink Floyd. А також з беквокалістками, які працювали з Вітні Хʼюстон. І не розуміла, як мені пощастило опинитися в одній кімнаті з ними», — описувала процес створення альбому Дель Рей в The Interview.