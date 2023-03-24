Росіяни вперше визнали втрату корабля «Саратов». Рік тому його знищили в порту Бердянська

У Чорноморському флоті росії вперше офіційно визнали втрату великого десантного корабля «Саратов», який 24 березня 2022 року був знищений ракетними ударами в порту окупованого Бердянська.

«Крим.Реалії» пишуть, що загибель корабля визнав командир Кримської бази Чорноморського флоту Фелікс Меньков.

Під час відкриття в Севастополі памʼятної дошки загиблим морякам бригади десантних кораблів Меньков заявив про втрату ВДК «Саратов», а також визнав втрати серед моряків десантних кораблів «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ». Ці кораблі рік тому були пошкоджені разом із ВДК «Орськ». Всі вони були в групі з «Саратовом».

Видання наголошує, що це перше офіційне підтвердження втрати корабля. Раніше російські військові все заперечували.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з цієї нагоди показав відео знищення «Саратова».