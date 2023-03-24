Foreign Policy: США не запросили Туреччину та Угорщину на свій «Саміт за демократію»

США не запросили представників Туреччини та Угорщини на свій «Саміт за демократію». Удруге поспіль союзники Штатів по НАТО не отримують цього запрошення.

Про це пише Foreign Policy із посиланням на власні джерела.

Саміт планують провести наступного тижня. Таке рішення США зумовлене тим, що Угорщина та Туреччина все більше відходять від демократії, хоча Вашингтон і покладається на ці країни в питанні протидії рф.

Водночас представники адміністрації Джо Байдена неформально наполягають, що відсутність запрошення для Туреччини й Угорщини на «Саміт за демократію» не означає оцінки Вашингтоном внутрішньополітичної ситуації в цих країнах.

«Що стосується і Туреччини, і Угорщини, ми віддані подальшому зміцненню наших відносин з обома країнами. Вони обидві є важливими союзниками НАТО, і ми працюємо разом над багатьма питаннями, що становлять взаємний інтерес», — наголосило джерело.

США 29—30 березня організовують другий «Саміт за демократію», на якому обговорять виклики, перед якими постала демократія у світі, та шляхи протистояння автократичним режимам. До другого саміту долучаться нові учасники — представники Коста-Рики, Нідерландів, Південної Кореї та Замбії. Захід відбуватиметься за участю президента США Джо Байдена і двох десятків високопосадовців його адміністрації, буде низка онлайн- та офлайн-зустрічей. Загалом на саміт запросили близько 120 країн.