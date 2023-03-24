Чому від Республіканської партії США залежить так багато в російсько-українській війні. Провідні світові медіа про війну 23 березня

«Готуючись до праймеріз, американські республіканці відчувають спокусу зосередитись на внутрішніх проблемах, суперечках і конкуренції. Те саме відбувається і в інших країнах. От тільки Сполучені Штати ― це не інші країни. Мало хто переживає через те, який вектор розвитку оберуть Словенія чи Словаччина. Київ не панікує, коли, скажімо, Італія експериментує з прем’єр-міністром правих поглядів Джорджею Мелоні, в уряді якої двоє популістів ще недавно зачаровано дивились на путіна. Однак усі, хто вірять у демократію, лякаються, коли єдина супердержава Заходу губить фокус». Це цитата з колонки Андреаса Клута з видання Bloomberg, опублікованої на The Washington Post. Короткий її висновок ― від того, які пріоритети обере Республіканська партія США зараз, залежить майбутнє української демократії. Тому що, на думку Клута, якби на початку повномасштабного російського вторгнення Америкою керував не Джо Байден, а Дональд Трамп чи Рон Десантіс, відповідь Штатів була б зовсім іншою.

Якби не Вашингтон, армії та військово-промислові комплекси Європи мало б що зробили для порятунку України від нападу росіян. І тепер по суті саме від США залежить безпека на континенті ― адже взамін на передані Україні танки чи установки ППО країни ЄС отримують нові, насамперед від Штатів. І якщо до 24 лютого минулого року Емманюель Макрон, як і його попередник у Версалі, заявляв про «європейську автономію», маючи на увазі геополітичну незалежність від США, зараз очевидно, що без Пентагону Європа не захистилася б.

Зрозуміло, пише Клут, що частина американських політиків і виборців хочуть відмовитися від цих доволі великих витрат. Звідси й заяви про те, що ця війна є «територіальною суперечкою». Однак у відповідь автор наводить цитату республіканця Рональда Рейгана з виступу часів Холодної війни. Закликаючи не залишати жертв Москви напризволяще, він сказав: «Спокуса легковажно задекларувати, що ми ― над бійкою, й обізвати обидві сторони конфлікту однаково винними означає ігнорувати історичні факти та агресивні імпульси імперії-лиходія».

На США зараз покладають надії не лише українці, пише Клут, але й поляки, громадяни країн Балтії, тайванці, японці, південнокорейці ― і це лише перший рядок списку. «Американці з будь-якої партії чи безпартійні мають пам’ятати про цю особливу відповідальність, ― завершує колонку Клут. ― На початку Холодної війни Артур Ванденберг, сенатор-республіканець, який працював у Білому дому з демократом Гаррі Труменом, казав, що політика має зупинитись на краю берега ― перед початком води. Це так само актуально й сьогодні».

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