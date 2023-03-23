У США пасажир літака замінив пілота, якому стало погано

Інцидент стався 22 березня на рейсі з Лас-Вегасу в Колумбус (штат Огайо) . Пасажир-пілот втрутився, щоб допомогти льотному екіпажу після того, як одному з чергових пілотів знадобилася невідкладна медична допомога.

Пілоту американської авіакомпанії Southwest Airlines під час польоту знадобилась невідкладна медична допомога — його замінив пасажир рейсу, який був пілотом іншої авіакомпанії.

«Дипломований пілот іншої авіакомпанії, що перебував на борту, увійшов до кабіни екіпажу і допоміг з радіозвʼязком, тоді як інший наш пілот керував літаком. Ми дуже цінуємо їхню підтримку та допомогу», — сказав представник авіакомпанії Кріс Перрі.

Медсестра, яка також була на борту, допомагала доглядати пілота.

Дані із сайту відстеження польотів FlightAware.com показують, що літак був у повітрі близько 1 години 17 хвилин. За повідомленням авіакомпанії, після безпечного повернення до Лас-Вегасу на борт піднялася резервна команда, і літак вирушив у Колумбус, як і планувалося. Федеральне авіаційне управління проведе розслідування інциденту.