Київрада перейменувала ще 16 топонімів столиці. Площу Льва Толстого назвали на честь Українських Героїв

Київська міська рада на засіданні 23 березня перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів, площу та бульвар, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Зокрема, перейменували: