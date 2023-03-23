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Київрада перейменувала ще 16 топонімів столиці. Площу Льва Толстого назвали на честь Українських Героїв

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Київська міська рада на засіданні 23 березня перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів, площу та бульвар, назви яких повʼязані з росією та радянським минулим.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Зокрема, перейменували:

  • вулицю Льва Толстого на вулицю Гетьмана Павла Скоропадського;
  • площу Льва Толстого на площу Українських Героїв;
  • бульвар Перова на проспект Воскресенський;
  • проспект Визволителів на проспект Георгія Нарбута;
  • проспект Юрія Гагаріна на проспект Леоніда Каденюка;
  • вулицю Марини Цвєтаєвої на вулицю Олександри Екстер;
  • вулицю Суздальську на вулицю Олекси Гірника.
  • Загалом у столиці вже перейменували 288 обʼєктів.