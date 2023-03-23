В Австралії знайшли новий вид гігантського павука, який може жити понад 20 років

Самки цього рідкісного виду можуть жити понад 20 років у дикій природі та виростати до 5 сантиметрів завдовжки, що є великим розміром за мірками павуків-лазівок. Самці виростають до 3 сантиметрів.

В Австралії дослідники виявили гігантський вид павуків-люків, що мешкають лише у штаті Квінсленд.

Самки цього виду мають червоно-коричневий панцир, самці — медово-червоний зовнішній шар і сіро-коричневе черевце. Вони мешкають у відкритих лісових масивах, будуючи нори в чорноземі. Самки проводять життя під землею. Самці йдуть шукати собі пару в іншій норі за пʼять-сім років.

Нещодавно виявлений вид назвали Euoplos dignitas. Латиною його назва означає різноманітність або велич, відображаючи «вражаючі розміри та природу».