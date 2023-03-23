Дослідники зʼясували, чим хворів Бетховен. Композитор у заповіті просив дізнатися це

Дослідники вилучили ДНК з пасм волосся, які належали Людвігу ван Бетховену. Науковці намагалися встановити, чим хворів композитор і чому він втратив слух.

Про це пише Science Alert.

Після смерті композитора у 1827 році його друзі знайшли заповіт — у ньому Бетховен просив своїх братів зʼясувати причини його хвороб. Майже два століття по тому команда дослідників вирішила виконати останнє бажання творця і проаналізували ДНК з його волосся.

«Наша головна мета полягала в тому, щоб пролити світло на проблеми зі здоровʼям Бетховена, зокрема на прогресуючу втрату слуху, яка почалася у віці 25 років і зрештою призвела до того, що він повністю втратив слух до 1818 року», — розповів біохімік Йоганнес Краузе з Інституту Макса Планка.

ДНК-експертиза встановила, що, імовірно, Бетховен помер унаслідок гепатиту Б, який прогресував від вживання алкоголю та супутніх захворювань.

Композитор мав проблеми не лише зі слухом, він також страждав від сильних болів у животі та хронічних нападів діареї. Причину його глухоти та шлунково-кишкових проблем встановити не вдалося. Натомість дослідники дізналися, що хтось із родини батька Бетховена мав позашлюбний звʼязок, у результаті якого народилася дитина.