«Ambulance для ЗСУ». Мережа аптек «Подорожник» передала на фронт 40 машин, які рятують життя військових

Рік тому в мережі аптек «Подорожник» запрацював проєкт допомоги військовим «Ambulance для ЗСУ». За цей час компанія передала 40 спецмашин — карети швидкої допомоги та легкові автомобілі. Щомісяця мережа аптек передає одну карету швидкої та кілька позашляховиків.

«Першу партію самостійно знайшли за кордоном і передали київській військовій частині. У подіях під Києвом наші карети брали безпосередню участь — вивозили поранених. Ми розуміли, що зупинятися не потрібно, бо швидких бракує, адже це не звичайні авто й знайти їх набагато важче», — говорить СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

Швидкі використовують переважно в ближньому тилу. «На лінію зіткнення вони не потрапляють, бо ворог насамперед хоче знищити машину. Він розуміє, що везуть пораненого, тому роль авто дуже велика. Поранених спершу вивозять позашляховиками до певної точки, а далі їх забирає швидка в лікарню», — розповідає працівник мережі аптек «Подорожник».

Автівки від мережі аптек «Подорожник» потрапляють і в підрозділи її працівників, які зараз на фронті. Одну з таких машин відправили в підрозділ їхнього колеги Дениса.

Команда «Подорожника» забезпечила автомобілями щонайменше три-чотири підрозділи ЗСУ.

«Для нас співпраця з «Подорожником» дуже важлива, бо авто на фронті — розхідний матеріал, який через обстріли може «жити» як 5 хвилин, так і кілька днів. Вони рятують не одне, а десятки життів. Я із захисниками на звʼязку 24/7, і після передачі авто вони часто розповідають, що змогли встановити на нього потрібну зброю та знищити ворожу групу. Команда «Подорожника» забезпечила автомобілями щонайменше три-чотири підрозділи ЗСУ», — розповів офіцер мобілізаційного відділення Галицько-Франківського центру Євген Галецький.

За ініціативою мережі кожне авто для ЗСУ, яке приїхало з-за кордону, перевіряють на автосервісі — міняють усі необхідні деталі та забезпечують досконалий стан. Якщо є запит, автомобілі фарбують у темні кольори, комплектують шинами і додають медикаменти чи продукти.

Команда мережі аптек «Подорожник» передала захисникам 40 спецмашин.

Менеджер проєкту Орест Іваньо розповідає, що від моменту запиту до передачі авто на фронт минає близько двох тижнів. «Буває, нам кажуть, що автомобілі потрібні «на вчора», і просять знайти дуже терміново. Тоді ми пояснюємо це нашому партнеру з-за кордону і просимо якнайшвидше нам допомогти. Термінові запити виконуємо не за два тижні, а за чотири-пʼять днів».

У мережі аптек «Подорожник» уточнили, що команда проєкту постійно на звʼязку зі львівськими центрами комплектації, щоб швидко реагувати на запити військових про допомогу. Ініціатива триватиме й надалі.