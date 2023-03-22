ЄС хоче зобовʼязати виробників ремонтувати техніку навіть після закінчення гарантії

Європейська комісія запропонувала зобовʼязати виробників техніки ремонтувати її навіть після закінчення терміну гарантії.

Ця пропозиція запроваджує нове «право на ремонт» для споживачів — як у межах гарнтії, так і поза нею. Продавці повинні будуть запропонувати споживачу ремонт, якщо він дешевший за заміну товару. Покупці зможуть вимагати від виробників полагодити їхні товари протягом 5—10 років після купівлі, навіть якщо термін гарантії сплив.

«Правило десяти років» діятиме для продуктів, які можливо відремонтувати — пральні та посудомийні машини, сушарки, холодильники, телевізори, зварювальне обладнання, пилотяги, сервери та сховища даних. Згодом у Єврокомісії хочуть додати до списку мобільні телефони та планшети.

Така ініціатива має допомогти громадянам ЄС економити, а також наблизить їх до мети Європейської зеленої угоди та зменшить відходи. Тепер пропозицію Єврокомісії мають погодити Європейський парламент і Рада ЄС.