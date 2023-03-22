Світовий банк: На відновлення України знадобиться понад $400 мільярдів

Світовий банк збільшив свою оцінку того, скільки Україні потрібно для повоєнного відновлення та реконструкції — щонайменше $411 мільярдів, виходячи зі збитків, завданих протягом першого року російського вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нову цифру отримали за спільною оцінкою Світового банку, уряду України, Європейської комісії та Організації Обʼєднаних Націй. Так, Світовий банк кількісно оцінив прямі фізичні збитки інфраструктурі та будинкам, а також вплив на життя та засоби до існування людей.

Згідно з оперативною оцінкою потреб, у 2023 році Україні знадобиться $14 мільярдів для критично важливих і пріоритетних інвестицій в реконструкцію та відновлення. Приблизно 22% потреб припадає на транспорт, на житло — 17%, на енергетику — 11%, на сільське господарство — 7%.

Оцінка збитків у 2,6 раза перевищує прогнозований ВВП України на 2022 рік. Світовий банк зазначає, що російське вторгнення довело 7,1 мільйона людей до злиднів і звернуло 15-річний прогрес у галузі розвитку.

У вересні 2022 року Світовий банк зробив початковий прогноз у розмірі $349 мільярдів, що базується на перших трьох місяцях війни.