У Греції через три тижні після смертельної аварії почали відновлювати рух залізницею

У Греції через три тижні після найбільшої залізничної аварії відновили рух деякими залізничними маршрутами, пише Ekathimerini.

З міркувань безпеки всі пасажирські та вантажні перевезення призупинили після лобового зіткнення пасажирського та вантажного потягів у ніч проти 1 березня. Тоді загинули 57 пасажирів із 350.

Залізнична катастрофа на маршруті Афіни — Салоніки стала найсмертоноснішою в історії Греції та викликала масові протести через недоліки безпеки на залізниці, що є спадщиною десятирічної фінансової кризи, яка закінчилася 2018 року.

Уряд Греції визнав, що мали місце затримки у встановленні сучасної системи безпеки по всій мережі залізниці, і призначив судове розслідування, однак провину за аварію влада покладає на людський фактор.

Профспілки залізничників стверджують, що уряд неодноразово ігнорував їхні заклики покращити систему безпеки.