CIT: Росія почала розконсервовувати старі радянські танки Т-55 та відправляти їх в Україну

Російська армія почала розконсервовувати старі радянські танки Т-54 і Т-55. Їх помітили в ешелонах у напрямку до України.

Про це повідомила група розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Там наголошують, що подібне фіксується вперше. Танки помітили на ешелонах у місті Арсеньєв Приморського краю, де знаходиться Центральна база резерву та зберігання танків.

«Радіо Свобода» показало супутникові знімки цієї бази резерву, зроблені 12 липня, 19 серпня та 2 жовтня минулого року. На них можна бачити, як база спустошується. Восени танків на її відкритих майданчиках майже не лишилося.

Старі танки Т-62 росія почала перекидати до України ще влітку 2022 року, але розконсервація Т-54 та Т-55 фіксується вперше. Т-54 створили ще в 1947 році, а Т-55 — у 1950-х роках. У CIT наголошують, що ці танки не мають далекомірів та балістичних обчислювачів (не кажучи вже про систему управління вогнем), у них примітивні приціли та (у Т-54) неповноцінна стабілізація гармати.