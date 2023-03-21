Росія обстріляла Одесу авіаційними ракетами, є постраждалі

Росія ввечері 21 березня обстріляла Одесу чотирма керованими авіаційними ракетами класу «повітря — повітря» Х-59. Пуски здійснювали з винищувачів Су-35 із Чорного моря.

Дві з чотирьох ракет вдалось збити. Ще дві влучили по місту і впали на триповерховий будинок на території монастиря, троє людей поранені.

Оперативне командування «Південь» уточнює, що постраждала будівля Московського патріархату, а постраждалих четверо (троє з них отримали легкі поранення вибуховою хвилею, одну людину шпиталізували).